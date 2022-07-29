Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, соответствующая встреча состоится 29 июля в 17:00 мск. Уточняется, что заседание проходит по инициативе западных стран.

«Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнёры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что Совет Безопасности ООН 29 июля проведёт встречу, во время которой будет обсуждаться ситуация на Украине.