Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине.
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
  • AP

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, соответствующая встреча состоится 29 июля в 17:00 мск. Уточняется, что заседание проходит по инициативе западных стран.

«Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнёры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что Совет Безопасности ООН 29 июля проведёт встречу, во время которой будет обсуждаться ситуация на Украине.

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