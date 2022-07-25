Совбез ООН обсудит 29 июля ситуацию на Украине

Совет безопасности ООН 29 июля проведёт встречу, во время которой будет обсуждаться ситуация на Украине.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространённой дополненной программе работы Совбеза на июль.

Предполагается, что будет обсуждаться реализация достигнутых 22 июля в Стамбуле договорённостей по экспорту украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.