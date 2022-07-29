NBC: Пелоси с делегацией отправится в несколько стран Азии

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NBC News со ссылкой на источники сообщил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе с делегацией сегодня отправится в турне по нескольким странам Азии, при этом решение о поездке на Тайвань ещё не принято.
NBC: Пелоси с делегацией отправится в несколько стран Азии
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Ожидается, что Пелоси посетит страны — союзницы США в регионе, в том числе Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур.

«Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днём, сказал, что возможность посещения Тайваня в нём обозначена как «неопределённая», — пишет NBC.

Вместе с Пелоси в Азию отправятся председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Грегори Микс и глава комитета по делам ветеранов в палате демократ Марк Такано, который в минувшем году возглавлял делегацию конгрессменов во время поездки на Тайвань.

Ранее США направили авианосец Ronald Reagan в направлении Тайваньского пролива.

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