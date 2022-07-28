Адвокат Винника не исключила, что россиянин нужен США для обмена на американцев

Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу допустила, что США добиваются экстрадиции россиянина с целью использовать его при обмене на американцев, которые находятся в заключении в России.

Она заявила, что Вашингтон имеет судебные и политические интересы как во внутренней политике, так и на международном уровне.

«Российский гражданин может быть использован для многих нужд. Александр считает, что его держат как заложника и планируют использовать в информационной войне, особенно сейчас», — приводит РИА Новости слова Константопулу на пресс-конференции.

Ранее адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении и вернуть в Грецию, откуда его можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.