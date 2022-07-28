Адвокат Винника не исключила, что россиянин нужен США для обмена на американцев

Короткая ссылка
Греческий адвокат Александра Винника Зои Константопулу допустила, что США добиваются экстрадиции россиянина с целью использовать его при обмене на американцев, которые находятся в заключении в России.
Адвокат Винника не исключила, что россиянин нужен США для обмена на американцев
  • РИА Новости

Она заявила, что Вашингтон имеет судебные и политические интересы как во внутренней политике, так и на международном уровне.

«Российский гражданин может быть использован для многих нужд. Александр считает, что его держат как заложника и планируют использовать в информационной войне, особенно сейчас», — приводит РИА Новости слова Константопулу на пресс-конференции.

Ранее адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении и вернуть в Грецию, откуда его можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить