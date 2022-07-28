Си Цзиньпин заявил, что отношения США и Китая не являются стратегическим соперничеством

Председатель КНР Си Цзиньпин считает ошибочным рассматривать отношения США и Китая в качестве примера стратегического соперничества.

«Воспринимать и определять китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, а также смотреть на Китай как на главного соперника и самую серьёзную долгосрочную проблему — это неверная оценка китайско-американских отношений», — приводит МИД КНР его слова.

Отмечается, что Си Цзиньпин обсудил в ходе телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что власти Китая выступили против вмешательства в дела Тайваня и подчеркнули, что страна будет твёрдо защищать свой суверенитет.