Си Цзиньпин заявил, что отношения США и Китая не являются стратегическим соперничеством
- Legion-Media
«Воспринимать и определять китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, а также смотреть на Китай как на главного соперника и самую серьёзную долгосрочную проблему — это неверная оценка китайско-американских отношений», — приводит МИД КНР его слова.
Отмечается, что Си Цзиньпин обсудил в ходе телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом ситуацию вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что власти Китая выступили против вмешательства в дела Тайваня и подчеркнули, что страна будет твёрдо защищать свой суверенитет.