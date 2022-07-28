Посол России Митрофанова заявила о сокращении числа российских туристов в Болгарии

Короткая ссылка
Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в Болгарии сейчас мало организованных российских туристов, а будет ещё меньше.
Посол России Митрофанова заявила о сокращении числа российских туристов в Болгарии
  • Gettyimages.ru

«Организованных туристов мало, это первое. Второе — их будет ещё меньше», — заявила дипломат.

Она объяснила, что это связано с принятым решением о закрытии генерального консульства в Екатеринбурге.

«Как сказано — временно», — сказала посол.

Митрофанова добавила, что такое поспешное и неудачное решение «сократит на порядок» число туристов в Болгарии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии после высылки дипломатов из Болгарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить