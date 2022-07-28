Посол России Митрофанова заявила о сокращении числа российских туристов в Болгарии

Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в Болгарии сейчас мало организованных российских туристов, а будет ещё меньше.

«Организованных туристов мало, это первое. Второе — их будет ещё меньше», — заявила дипломат.

Она объяснила, что это связано с принятым решением о закрытии генерального консульства в Екатеринбурге.

«Как сказано — временно», — сказала посол.

Митрофанова добавила, что такое поспешное и неудачное решение «сократит на порядок» число туристов в Болгарии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии после высылки дипломатов из Болгарии.