Посол России Митрофанова заявила о сокращении числа российских туристов в Болгарии
- Gettyimages.ru
«Организованных туристов мало, это первое. Второе — их будет ещё меньше», — заявила дипломат.
Она объяснила, что это связано с принятым решением о закрытии генерального консульства в Екатеринбурге.
«Как сказано — временно», — сказала посол.
Митрофанова добавила, что такое поспешное и неудачное решение «сократит на порядок» число туристов в Болгарии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии после высылки дипломатов из Болгарии.