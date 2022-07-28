Минобороны Турции: центр в Стамбуле прилагает усилия для скорейшего начала поставок зерна
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«Центр активно работает. Представители Турции, России, Украины и ООН прилагают усилия для начала погрузки зерна на суда, находящиеся в портах Украины, в ближайшие часы или дни и их выхода в море», — цитирует ТАСС министра.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым начало отгрузки судна с зерном в Чёрном море на текущей неделе.