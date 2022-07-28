Канцлер Австрии Нехаммер: санкции против России действуют не так быстро, как планировалось
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«Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись», — цитирует Нехаммера РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что «российская армия и сама Российская Федерация за счёт её размеров имеет такую устойчивость, которая ещё продлится».
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что ЕС может вносить частичные изменения в антироссийские санкции, если они оказывают косвенное влияние на рынки продовольствия и удобрений.