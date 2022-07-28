Канцлер Австрии Нехаммер: санкции против России действуют не так быстро, как планировалось

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против России действуют не так быстро, как планировалось.

«Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись», — цитирует Нехаммера РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что «российская армия и сама Российская Федерация за счёт её размеров имеет такую устойчивость, которая ещё продлится».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не исключил, что ЕС может вносить частичные изменения в антироссийские санкции, если они оказывают косвенное влияние на рынки продовольствия и удобрений.