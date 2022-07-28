В Кремле прокомментировали сообщения об отказе Египта от украинского зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Египта от украинского зерна.

«Это вряд ли связано с визитом Лаврова. У нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет. А то, что касается отношений Египта с другими странами, то это дела этих стран соответствующих», — сказал Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Египта приняли решение о расторжении контрактов на покупку 240 тыс. т пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года.

Отмечается, что египетские власти закупили у Украины зерно стоимостью от $346 до $360 за тонну. В сообщении говорится, что грузы так и не были доставлены на фоне украинского кризиса.