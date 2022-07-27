ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 570 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 570 млн.

Об этом говорится на сайте организации.

Уточняется, что за сутки в мире выявили 1 019 583 случая COVID-19, а суммарное количество скончавшихся от этого заболевания за всё время достигло 6 384 128.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заболевших по всему миру.