ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 570 млн

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 570 млн.
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 570 млн
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте организации.

Уточняется, что за сутки в мире выявили 1 019 583 случая COVID-19, а суммарное количество скончавшихся от этого заболевания за всё время достигло 6 384 128.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заболевших по всему миру.

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