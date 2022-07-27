США выделили ЕБРР $500 млн на поддержку Украины и других стран

США выделили Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) $500 млн на поддержку Украины и других стран.

Об этом сообщило американское Министерство финансов.

Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортёров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн.