США выделили ЕБРР $500 млн на поддержку Украины и других стран

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США выделили Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) $500 млн на поддержку Украины и других стран.
США выделили ЕБРР $500 млн на поддержку Украины и других стран
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило американское Министерство финансов.

Средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, вложения в транспортную инфраструктуру, прямое финансирование сельхозпроизводителей и экспортёров, помощь наиболее уязвимым слоям населения, включая беженцев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн.

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