Посол России сообщил, что Москва остаётся для Лондона «угрозой номер один»

Короткая ссылка
Власти Великобритании всеми способами пытаются показать, что Москва для Лондона — угроза номер один. Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин.
Посол России сообщил, что Москва остаётся для Лондона «угрозой номер один»
  • РИА Новости

«На первом месте у них по-прежнему Россия, и здесь делают всё, чтобы показать, что Россия является на данный момент угрозой номер один», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Келин добавил, что Британия не только поставляет Киеву вооружение, но и обучает на своей территории военных.

Ранее российский посол в Лондоне заявил, что у британского министра иностранных дел Лиз Трасс есть одна особенность: она пропускает мимо ушей любые аргументы, а её визит в Москву представлял собой «печальное зрелище».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить