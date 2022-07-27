Посол России сообщил, что Москва остаётся для Лондона «угрозой номер один»

Власти Великобритании всеми способами пытаются показать, что Москва для Лондона — угроза номер один. Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

«На первом месте у них по-прежнему Россия, и здесь делают всё, чтобы показать, что Россия является на данный момент угрозой номер один», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Келин добавил, что Британия не только поставляет Киеву вооружение, но и обучает на своей территории военных.

Ранее российский посол в Лондоне заявил, что у британского министра иностранных дел Лиз Трасс есть одна особенность: она пропускает мимо ушей любые аргументы, а её визит в Москву представлял собой «печальное зрелище».