Spectator: Путину удалось представить Европу политически бессильной

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Президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации с газом удалось представить Европу политически бессильной, пишет автор британского журнала The Spectator Росс Кларк.
Spectator: Путину удалось представить Европу политически бессильной
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По его словам, последнее сокращение поставок газа «Газпромом» не только ещё больше нанесёт ущерб экономике Германии, но и произведёт эффект домино по всей Европе.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

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