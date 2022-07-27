Spectator: Путину удалось представить Европу политически бессильной

Президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации с газом удалось представить Европу политически бессильной, пишет автор британского журнала The Spectator Росс Кларк.

По его словам, последнее сокращение поставок газа «Газпромом» не только ещё больше нанесёт ущерб экономике Германии, но и произведёт эффект домино по всей Европе.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.