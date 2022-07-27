Spectator: Путину удалось представить Европу политически бессильной
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По его словам, последнее сокращение поставок газа «Газпромом» не только ещё больше нанесёт ущерб экономике Германии, но и произведёт эффект домино по всей Европе.
25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.