AP: власти Филиппин отказались от покупки 16 российских вертолётов Ми-17

Власти Филиппин отказались от покупки 16 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17 из-за опасений подпасть под санкции США.

Об этом сообщило агентствo Associated Press со ссылкой на филиппинских чиновников.

Как заявил ушедший в конце прошлого месяца в отставку с поста министра обороны страны Делфин Лорензана, он отменил сделку на $227 млн ​​по приобретению вертолётов Ми-17 своим решением. По словам Лорензаны, такое решение было принято в июне.

«Мы могли столкнуться с санкциями», — объяснил он.

Также экс-министр заявил, что американские чиновники были осведомлены о решении Филиппин и могли предложить схожие вертолёты филиппинской стороне.

Ранее филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений с целью продолжения торговли с Россией.