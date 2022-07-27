AP: власти Филиппин отказались от покупки 16 российских вертолётов Ми-17

Короткая ссылка
Власти Филиппин отказались от покупки 16 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17 из-за опасений подпасть под санкции США.
AP: власти Филиппин отказались от покупки 16 российских вертолётов Ми-17
  • РИА Новости

Об этом сообщило агентствo Associated Press со ссылкой на филиппинских чиновников.

Как заявил ушедший в конце прошлого месяца в отставку с поста министра обороны страны Делфин Лорензана, он отменил сделку на $227 млн ​​по приобретению вертолётов Ми-17 своим решением. По словам Лорензаны, такое решение было принято в июне. 

«Мы могли столкнуться с санкциями», — объяснил он. 

Также экс-министр заявил, что американские чиновники были осведомлены о решении Филиппин и могли предложить схожие вертолёты филиппинской стороне.

Ранее филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений с целью продолжения торговли с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить