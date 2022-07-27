AP: власти Филиппин отказались от покупки 16 российских вертолётов Ми-17
- РИА Новости
Об этом сообщило агентствo Associated Press со ссылкой на филиппинских чиновников.
Как заявил ушедший в конце прошлого месяца в отставку с поста министра обороны страны Делфин Лорензана, он отменил сделку на $227 млн по приобретению вертолётов Ми-17 своим решением. По словам Лорензаны, такое решение было принято в июне.
«Мы могли столкнуться с санкциями», — объяснил он.
Также экс-министр заявил, что американские чиновники были осведомлены о решении Филиппин и могли предложить схожие вертолёты филиппинской стороне.
Ранее филиппинский посол в Москве Игорь Байлен заявил, что Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений с целью продолжения торговли с Россией.