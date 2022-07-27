Кортеж главы правящей партии Польши Качиньского забросали яйцами в Гнезно

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Кортеж главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно Великопольского воеводства.
Кортеж главы правящей партии Польши Качиньского забросали яйцами в Гнезно
  • РИА Новости

Об этом сообщил портал dziennik.pl.

Отмечается, что яйцами автомобили забросал местный житель.

Полицейские задержали нарушителя и оштрафовали его за непристойное поведение. После этого задержанного отпустили. 

Мужчина объяснил, что поступил так, поскольку недоволен увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома. 

Позже полиция также решила предъявить мужчине обвинение в создании угрозы дорожному движению. Ему грозит выговор, арест либо крупный штраф.

Ранее охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после того, как он заявил о небходимости сокращения численности населения России.

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