Кортеж главы правящей партии Польши Качиньского забросали яйцами в Гнезно
- РИА Новости
Об этом сообщил портал dziennik.pl.
Отмечается, что яйцами автомобили забросал местный житель.
Полицейские задержали нарушителя и оштрафовали его за непристойное поведение. После этого задержанного отпустили.
Мужчина объяснил, что поступил так, поскольку недоволен увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.
Позже полиция также решила предъявить мужчине обвинение в создании угрозы дорожному движению. Ему грозит выговор, арест либо крупный штраф.
Ранее охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после того, как он заявил о небходимости сокращения численности населения России.