Кортеж главы правящей партии Польши Качиньского забросали яйцами в Гнезно

Кортеж главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно Великопольского воеводства.

Об этом сообщил портал dziennik.pl.

Отмечается, что яйцами автомобили забросал местный житель.

Полицейские задержали нарушителя и оштрафовали его за непристойное поведение. После этого задержанного отпустили.

Мужчина объяснил, что поступил так, поскольку недоволен увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.

Позже полиция также решила предъявить мужчине обвинение в создании угрозы дорожному движению. Ему грозит выговор, арест либо крупный штраф.

Ранее охрану бывшего президента Польши Леха Валенсы усилили после того, как он заявил о небходимости сокращения численности населения России.