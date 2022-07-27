Yahoo News: зимой для европейского единства и экономики ЕС наступит «решающий момент»

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Зимой наступит «решающий момент» для экономики Европы и её единства. Об этом пишет Yahoo News.

«Для Европы решающий момент настанет зимой», — говорится в материале

Отмечается, что потребление энергии может возрасти из-за аномальной жары, что ещё больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона.

Кроме того, не исключены закрытие многих европейских заводов и отключение электроэнергии в жилых домах.

«Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», — заключается в статье.

26 июля министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Цель решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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