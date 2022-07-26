Бывший вице-президент США Пенс заявил, что слабость страны ободряет Россию и КНР

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Бывший американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что экономические проблемы США ободряют Китай и Россию.
Бывший вице-президент США Пенс заявил, что слабость страны ободряет Россию и КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Jim Vondruska

«Нашу границу осаждают, наша валюта теряет стоимость, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую, растущую экономику до резкой остановки», — приводит РИА Новости его слова на мероприятии фонда «Молодая Америка» в Вашингтоне.

Пенс добавил, что власти США «никогда не были так далеки от ценностей», декларируемых в стране.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью NBC признала замедление экономики Соединённых Штатов.

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