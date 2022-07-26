Президент Уганды заявил, что никто не может просить его не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, отвечая на вопрос, призывали ли его не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил, что никто не может просить его о подобном, потому что всем известна его позиция.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции после визита Лаврова в Уганду.

26 июля президент Уганды принял Сергея Лаврова.

Как ранее отмечала представитель МИД Мария Захарова, американские дипломаты «умоляют» всех не фотографироваться с главой российского МИД.