Президент Уганды заявил, что никто не может просить его не фотографироваться с Лавровым

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, отвечая на вопрос, призывали ли его не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил, что никто не может просить его о подобном, потому что всем известна его позиция.
Президент Уганды заявил, что никто не может просить его не фотографироваться с Лавровым
  • Gettyimages.ru
  • © Hajarah Nalwadda

Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции после визита Лаврова в Уганду.

26 июля президент Уганды принял Сергея Лаврова.

Как ранее отмечала представитель МИД Мария Захарова, американские дипломаты «умоляют» всех не фотографироваться с главой российского МИД.

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