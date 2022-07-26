Президент Уганды заявил, что никто не может просить его не фотографироваться с Лавровым
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции после визита Лаврова в Уганду.
26 июля президент Уганды принял Сергея Лаврова.
Как ранее отмечала представитель МИД Мария Захарова, американские дипломаты «умоляют» всех не фотографироваться с главой российского МИД.