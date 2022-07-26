Британия ввела санкции против журналиста Грэма Филлипса

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Великобритания ввела санкции в отношении британского журналиста Грэма Филлипса.
Британия ввела санкции против журналиста Грэма Филлипса
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Об этом говорится в документе на сайте британского правительства. 

В нём говорится, что Филлипс создал и опубликовал медиаконтент, «поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизуют Украину».

Ограничения предусматривают заморозку счетов.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России.

В него были добавлены 42 пункта. В частности, были введены санкции против ряда глав российских регионов.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ерундой расширение Британией санкционного списка против России.

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