Британия ввела санкции против журналиста Грэма Филлипса

Великобритания ввела санкции в отношении британского журналиста Грэма Филлипса.

Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

В нём говорится, что Филлипс создал и опубликовал медиаконтент, «поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизуют Украину».

Ограничения предусматривают заморозку счетов.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России.

В него были добавлены 42 пункта. В частности, были введены санкции против ряда глав российских регионов.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ерундой расширение Британией санкционного списка против России.