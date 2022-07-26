Британия ввела санкции против журналиста Грэма Филлипса
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Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.
В нём говорится, что Филлипс создал и опубликовал медиаконтент, «поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизуют Украину».
Ограничения предусматривают заморозку счетов.
Ранее стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России.
В него были добавлены 42 пункта. В частности, были введены санкции против ряда глав российских регионов.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT назвал ерундой расширение Британией санкционного списка против России.