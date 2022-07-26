В Совфеде назвали ерундой расширение Британией санкционного списка против России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал новые санкции Великобритании против России.

«Я думаю, что британцы заигрались этими санкциями. Просто поразительно. Вроде умный народ. Неужели они считают, что эти санкции кого-то всерьёз напугают? А самое главное, что чем больше они вводят санкций, тем сплочённее становится наш народ. У нас восемьдесят пять регионов, включите сразу остальных, которых ещё не включили, и посмотрите, будет ли эффект», — посоветовал сенатор.

По его мнению, Британия «стала достаточно слабой в последние десятилетия».

«Уступает многим ведущим странам Европы и мира в целом. Но амбиции, и апломб, и попытки насолить России сохранились... Я считаю, что недостойно такому государству заниматься подобной ерундой. Если нравится, пусть пишут свои санкции дальше, но они должны знать, что мало кого они этим напугали», — добавил Джабаров.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России.

В него были добавлены 42 пункта. В частности, были введены санкции против ряда глав российских регионов.