TRT: Эрдоган посетит Сочи 5 августа

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом, сообщает телеканал TRT. Как уточняется, в Сочи у Эрдогана состоится встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

AP

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Подробностей визита телеканал не приводит. Также о планах турецкого лидера приехать в Сочи сообщает агентство «Анадолу». 19 июля Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Иране. В частности, он заявил о росте товарооборота между двумя странами.