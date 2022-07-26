TRT: Эрдоган посетит Сочи 5 августа

Короткая ссылка
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом, сообщает телеканал TRT. Как уточняется, в Сочи у Эрдогана состоится встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
TRT: Эрдоган посетит Сочи 5 августа
  • AP
  • © Manu Fernandez

Подробностей визита телеканал не приводит.

Также о планах турецкого лидера приехать в Сочи сообщает агентство «Анадолу».

19 июля Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Иране.

В частности, он заявил о росте товарооборота между двумя странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить