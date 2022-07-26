TRT: Эрдоган посетит Сочи 5 августа
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом, сообщает телеканал TRT. Как уточняется, в Сочи у Эрдогана состоится встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
- AP
- © Manu Fernandez
Подробностей визита телеканал не приводит.
Также о планах турецкого лидера приехать в Сочи сообщает агентство «Анадолу».
19 июля Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Иране.
В частности, он заявил о росте товарооборота между двумя странами.
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