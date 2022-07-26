В Кремле предупредили Финляндию об ответных мерах в случае визовых ограничений для россиян

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил Финляндию об ответных мерах в случае визовых ограничений для российских туристов.

Он прокомментировал предложение финских политиков перестать выдавать российским туристам визы.

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что планы по ограничению выдачи виз в Финляндии не найдут какого-то применения в прикладном смысле.

При этом он подчеркнул, что любые подобные действия против россиян повлекут контрмеры и ответную реакцию.

Ранее парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз гражданам России.