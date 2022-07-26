Посол России Маслов заявил о разрушенных отношениях Москвы и Афин

Посол России в Афинах Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, в настоящее время нет никакого сотрудничества и контактов между двумя странами.

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов», — цитирует его РИА Новости.

При этом он заявил, что в Греции всё чаще критикуют правительство страны за то, что «своими действиями оно впервые за 200 лет» довело до того, что Греция стала для России недружественной страной, притом что Москва для Афин «ничего плохого никогда не делала».

Ранее бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис продемонстрировал предвыборный плакат, на котором написано: «Россия права».

Греческий политик также выступил за смену «прогнившего, коррумпированного, олигархического, рабского политического режима».