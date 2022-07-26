NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях санкций

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Россия смогла добиться рекордного профицита, в то время как Запад столкнулся с проблемами из-за санкций, пишет издание The National Interest.

Отмечается, что во втором квартале текущего года  профицит внешней торговли России составил рекордные $70,1 млрд.

В статье говорится, что санкции приносят больше проблем остальному миру, чем России.

Ранее старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский заявил, что страны Запада попали в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина на Украине, когда попытались развязать энергетическое противостояние с Москвой.

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