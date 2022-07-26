NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях санкций
Отмечается, что во втором квартале текущего года профицит внешней торговли России составил рекордные $70,1 млрд.
В статье говорится, что санкции приносят больше проблем остальному миру, чем России.
Ранее старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский заявил, что страны Запада попали в стратегическую ловушку президента России Владимира Путина на Украине, когда попытались развязать энергетическое противостояние с Москвой.