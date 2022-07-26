Глава МИД Британии призвала избежать ошибок в отношениях с КНР

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна не должна допустить в отношениях с Китаем тех ошибок, которые были совершены в отношениях с Россией.

«На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые совершили с Россией, став от неё стратегически зависимыми», — приводит РИА Новости слова Трасс в ходе предвыборных дебатов.

По её словам, Европа должна учиться на ошибках в отношениях с Россией, которые сделали регион зависимым от российских нефти и газа.

«Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем», — добавила министр.

Также Трасс заявила, что она не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на Украине, и выступила против направления ВМС Соединённого Королевства в Чёрное море.

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