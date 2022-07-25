В Черногории заявили о проблемах в туротрасли из-за отсутствия россиян

Туристическая отрасль Черногории переживает сложные времена из-за отсутствия россиян. Об этом сообщает агентство Nova.rs со ссылкой на работников индустрии.

«Меня ситуация пугает, потому что, насколько я помню, даже в 1999 году сезон был лучше, а ведь тогда нас бомбили. Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено», — заявил владелец сувенирного киоска.

Он уточнил, что сейчас ежедневные заработки продавцов иногда на 50% меньше, чем в обычный сезон.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туристический поток из России в Европу в 2022 году сократился до нескольких десятков тысяч поездок.