АТОР: поток туристов из России в Европу сократился до нескольких десятков тысяч

Короткая ссылка
Поток туристов из России в Европу в 2022 году сократился до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, сегодня туристы предпочитают отдых в Турции и внутри России.

«Сейчас тупроток в Европу из России оценочно равен нескольким десяткам тысяч», — сказала Ломидзе РИА Новости.

Большинство туристов следуют в европейские страны через Финляндию и летят туда через Стамбул и Дубай, отметила она.

При этом в 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, «ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России».

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал о популярных направлениях в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить