АТОР: поток туристов из России в Европу сократился до нескольких десятков тысяч
«Сейчас тупроток в Европу из России оценочно равен нескольким десяткам тысяч», — сказала Ломидзе РИА Новости.
Большинство туристов следуют в европейские страны через Финляндию и летят туда через Стамбул и Дубай, отметила она.
При этом в 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, «ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России».
Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал о популярных направлениях в 2022 году.