В АТОР рассказали о популярных направлениях в 2022 году

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Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал о популярных направлениях в 2022 году.
В АТОР рассказали о популярных направлениях в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Если говорить об абсолютной популярности, исчисляемой количеством туристов, то, конечно, лидерами остаются всё те же регионы юга России — Краснодарский край и Крым», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Эксперт также отметил популярность Минеральных Вод и различных санаториев Кавказа.

«Хочется отдельно сказать о регионах, которые показывают наибольшую динамику спроса. Они, конечно, не могут соперничать с вышеназванными, но у них высокие показатели. Это республики Северного Кавказа (Дагестан и Чечня), Мурманская, Калининградская области, Алтайский край, Башкирия», — сказал Уманский.

По его словам, в этом году вырос спрос и на путешествия рядом с местом проживания.

«Для жителей Москвы и ближайших регионов таким направлением стало Подмосковье, которое показывает очень высокий спрос», — добавил эксперт.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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