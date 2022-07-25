Чижов заявил о нервозности ЕС при попытках сдерживать Россию

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире канала «Россия 24» заявил, что Европейский союз демонстрирует нервозность при совершении конкретных шагов по сдерживанию российской стороны.

«Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие чёткой перспективы, что делать дальше», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, когда власти Евросоюза только планировали различные шаги, многие «предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду», что надо будет делать и как «отрабатывать их назад, отменять».

Чижов также подчеркнул, что называть последний пакет санкций «седьмым» означало бы его переоценивать.

«На седьмой он явно не тянет», — добавил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл санкции против более чем 50 физических и юридических лиц из России.