Депутат Белик прокомментировал призыв главы ЕК готовиться к прекращению поставок газа из России
- РИА Новости
«Россия в течение многих десятков лет показывала себя надёжным партнером в любых экономических и бизнес-проектах», — отметил парламентарий.
По его мнению, фон дер Ляйен не хочет открыть глаза европейцам «на реальное положение дел».
«Скажем прямо: не будет рублей — не будет газа. И здесь никакие мольбы или попытки дискредитировать нашу страну не помогут»,— заявил Белик.
Он уточнил, что это выбор политиков, а не европейского общества.
Ранее глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России.
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые европейцы будут мёрзнуть в своих домах этой зимой.