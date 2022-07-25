Депутат Белик прокомментировал призыв главы ЕК готовиться к прекращению поставок газа из России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал предупреждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.

«Россия в течение многих десятков лет показывала себя надёжным партнером в любых экономических и бизнес-проектах», — отметил парламентарий.

По его мнению, фон дер Ляйен не хочет открыть глаза европейцам «на реальное положение дел».

«Скажем прямо: не будет рублей — не будет газа. И здесь никакие мольбы или попытки дискредитировать нашу страну не помогут»,— заявил Белик.

Он уточнил, что это выбор политиков, а не европейского общества.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые европейцы будут мёрзнуть в своих домах этой зимой.