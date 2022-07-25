Маск назвал бредом сообщения о своём романе с супругой сооснователя Google Брина

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию СМИ о его романтических связях с Николь Шэнахан — супругой сооснователя Google Сергея Брина.

«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке», — отметил Маск в своём Twitter.

Также он рассказал, что видел супругу Брина лишь два раза в течение трёх лет в большой компании людей — и в этом нет «ничего романтичного».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что Брин подал на развод с Шэнахан из-за того, что «прошлой осенью у неё был короткий роман» с Илоном Маском.