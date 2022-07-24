В Минобороны России сообщили о гибели двух человек при теракте в Сирии

В результате подрыва беспилотника в сирийском городе Эс-Сукейлабия погибли два человека, ещё 13 мирных жителей ранены. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

«24 июля в городе Эс-Сукейлабия провинции Хама во время церемонии открытия храма «Айя-София» боевиками незаконных вооружённых формирований совершён террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», — приводит РИА Новости заявление. Герасимов добавил, что российские военнослужащие в результате теракта не пострадали. Ранее стало известно, что в результате взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии пострадали два человека.