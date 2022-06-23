В результате взрыва в сирийском городе Дераа пострадали два человека

В результате взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии пострадали два человека, сообщает государственное телевидение страны.

«Два человека получили ранения в результате взрыва взрывного устройства возле кольцевой развязки Аль-Далла в Дераа», — приводит слова сообщения РИА Новости.

Об обстоятельствах и причинах взрыва информации не поступало.

В начале июня замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что Россия зафиксировала активизацию деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии.