В результате взрыва в сирийском городе Дераа пострадали два человека

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В результате взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии пострадали два человека, сообщает государственное телевидение страны.

«Два человека получили ранения в результате взрыва взрывного устройства возле кольцевой развязки Аль-Далла в Дераа», — приводит слова сообщения РИА Новости.

Об обстоятельствах и причинах взрыва информации не поступало.

В начале июня замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что Россия зафиксировала активизацию деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии. 

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