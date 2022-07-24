TAC: в США наблюдается нехватка новобранцев в армии

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В армии США наблюдается нехватка новобранцев, оборонное ведомство вынуждено бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации. С таким мнением выступил обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.
TAC: в США наблюдается нехватка новобранцев в армии
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«Нехватка новобранцев — последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана», — написал он.

Чанг добавил, что провалы привели к разрушению имиджа армии, которая теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности и политизации.

Ранее командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что Литва практически исчерпала собственные ресурсы за счёт военной помощи Украине, в связи с чем Вильнюс переходит на другой принцип её формирования.

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