Второй саммит Россия — Африка намечен на середину 2023 года
- РИА Новости
«Говорили о сотрудничестве между Россией и Африкой… и в плане подготовки второго такого мероприятия, второй встречи в верхах, которую планируем на середину следующего года», — цитирует Лаврова ТАСС.
9 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Макки Саллом, который также возглавляет Африканский союз.
Стороны подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, которые были достигнуты в 2019 году на первом саммите Россия — Африка в Сочи.