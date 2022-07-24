Второй саммит Россия — Африка намечен на середину 2023 года

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Второй саммит Россия — Африка может состояться в середине 2023 года, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Второй саммит Россия — Африка намечен на середину 2023 года
  • РИА Новости

«Говорили о сотрудничестве между Россией и Африкой… и в плане подготовки второго такого мероприятия, второй встречи в верхах, которую планируем на середину следующего года», — цитирует Лаврова ТАСС.

9 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Макки Саллом, который также возглавляет Африканский союз.

Стороны подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, которые были достигнуты в 2019 году на первом саммите Россия — Африка в Сочи.

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