Лавров заявил о готовности России предоставить Египту тест-системы для оспы обезьян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны предоставить Египту тест-системы для выявления оспы обезьян.

Об этом российский министр сказал по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

«И мы также предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян», — цитирует его РИА Новости.

Ранее центр «Вектор» Роспотребнадзора заявил о готовности оказывать научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.