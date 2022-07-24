Лавров заявил о готовности России предоставить Египту тест-системы для оспы обезьян
- РИА Новости
Об этом российский министр сказал по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
«И мы также предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян», — цитирует его РИА Новости.
Ранее центр «Вектор» Роспотребнадзора заявил о готовности оказывать научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.