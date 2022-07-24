Spectator: шаги Венгрии навстречу России показались Евросоюзу предательством

Готовность Венгрии делать первые шаги к нормализации отношений с Россией показалась Евросоюзу «малодушным предательством», пишет журналист The Spectator Уильям Наттрасс в статье под заголовком «Месть Венгрии: Орбан жертвует единством ЕС ради российского газа».

По его мнению, трудно представить себе «более унизительный сценарий для ЕС», чем «выпрашивание газа» у России.

Вместе с этим журналист отмечает: «...можно утверждать, что Будапешт просто честен там, где другие нет».

«Германия делает всё возможное, чтобы получить больше газа из России по трубопроводу «Северный поток», несмотря на предыдущие заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «партнёрство с путинской агрессивной империалистической Россией немыслимо», — пишет он.

Венгрия при этом выступала против антироссийских санкций с самого начала операции России по защите Донбасса, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы от России «сделает такого рода лицемерие неизбежным».

Ранее венгерский президент Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

По мнению Орбана, Европа находится в экономической и политической беде, жертвами которой стали правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны о дополнительных объёмах газа.