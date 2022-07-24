Американский аналитик Шнайдер счёл странной реакцию США на испытание Россией «Сармата»

Американский аналитик Марк Шнайдер считает, что США недостаточно жёстко отреагировали на прошедшее в России испытание баллистической ракеты «Сармат». Такое мнение он выразил в статье для The National Interest.

По мнению автора, то, как американское Минобороны отреагировало на испытание, «поразительно»: тогда Пентагон сообщил, что «Россия должным образом уведомила Соединённые Штаты о своих планах», а испытание «является рутинным и не стало неожиданностью».

Шнайдер призвал американские власти «не паниковать» из-за «ядерных угроз» и «не прятать голову в песок».

«Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развёртывание в Европе истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, являются очевидными ответными мерами. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом», — написал он.

20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Президент России Владимир Путин заявил, что первые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце года.