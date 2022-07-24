Казахстан и Саудовская Аравия намерены увеличить взаимный товарооборот
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
По словам Токаева, Казахстан может предложить саудовским инвесторам особые условия и широкий спектр преференций в различных перспективных сферах, представляющих взаимный интерес.
«Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении», — говорится в пресс-релизе.
Наследный принц, в свою очередь, отметил хороший уровень отношений между двумя государствами.
Он также высказался о широких возможностях двух стран для дальнейшего укрепления и развития.
Ранее стало известно, что Токаев прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров.