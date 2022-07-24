Казахстан и Саудовская Аравия намерены увеличить взаимный товарооборот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд провели двустороннюю встречу, в ходе которой договорились наращивать сотрудничество в экономике.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По словам Токаева, Казахстан может предложить саудовским инвесторам особые условия и широкий спектр преференций в различных перспективных сферах, представляющих взаимный интерес.

«Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении», — говорится в пресс-релизе.

Наследный принц, в свою очередь, отметил хороший уровень отношений между двумя государствами.

Он также высказался о широких возможностях двух стран для дальнейшего укрепления и развития.

Ранее стало известно, что Токаев прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров.