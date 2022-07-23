В Камеруне прошли похороны Пьера Нарцисса

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В посольстве Камеруна в Москве заявили, что в африканской стране состоялись похороны певца Пьера Нарцисса.

Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

«Похороны Пьера Нарцисса прошли... в 13:00 по местному времени в деревне Бонаматеке», — рассказал пресс-секретарь посольства Танга Бианг.

По его словам, накануне была проведена прощальная церемония по камерунским обычаям.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.

22 июня стало известно, что Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет.

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