Эрдоган заявил о скором начале вывоза зерна по Чёрному морю
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Об этом он сказал, выступая на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери. Его выступление транслировал телеканал ТРТ.
«С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесём важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган заявлял, что безопасный коридор в Чёрном море заработает в ближайшие дни.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.