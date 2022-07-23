Эрдоган заявил о скором начале вывоза зерна по Чёрному морю

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывоз зерна по Чёрному морю начнётся в ближайшие дни.
Эрдоган заявил о скором начале вывоза зерна по Чёрному морю
  • AP

Об этом он сказал, выступая на церемонии запуска промышленных проектов в городе Кайсери. Его выступление транслировал телеканал ТРТ.

«С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесём важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявлял, что безопасный коридор в Чёрном море заработает в ближайшие дни.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.

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