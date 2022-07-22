Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Чёрном море заработает в ближайшие дни.

Об этом он сказал в ходе церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.

«С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса», — цитирует его РИА Новости.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.

По данным Минобороны, Шойгу в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подписал меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.