Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Чёрном море заработает в ближайшие дни
- AFP
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Об этом он сказал в ходе церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.
«С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса», — цитирует его РИА Новости.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.
По данным Минобороны, Шойгу в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем подписал меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.