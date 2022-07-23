Читатели Die Welt призвали Зеленского «капитулировать» перед Россией
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В комментариях к статье, в которой Зеленский просил у Германии и США средства ПВО, читатели рекомендовали украинскому лидеру «взглянуть правде в глаза» и заключить с Москвой мирное соглашение на российских условиях.
«Зеленский опять умоляет и требует, вместо того чтобы капитулировать и прекратить военные действия», — приводит РИА Новости комментарий читателя Maik Goering.
Ранее экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал «немного странным» поведение Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».