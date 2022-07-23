Kyodo: суд над убийцей Абэ продлится до конца ноября

Убийцу бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ гражданина Японии Тэцуя Ямагами заключили под стражу по решению окружного суда Нары, сообщило агентство Kyodo.

По информации ТАСС, судебное разбирательство над Ямагами будет длиться до конца ноября текущего года.

Стрелявшему назначили психиатрическую экспертизу, чтобы суд смог установить, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность и в какой степени.

8 июля Абэ скончался в больнице после покушения, совершённого на него во время выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Стрелявший 41-летний Тэцуя Ямагами полностью признал свою вину.