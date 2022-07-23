В «Европейской правде» допустили, что Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву
Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».
По мнению автора статьи, Словакия может принять решение о прекращении поставок вооружения, если на досрочных выборах в стране произойдёт смена власти. Обозреватель также уточнил, что против поставок вооружения выступает лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо.
«Смена власти в Словакии вероятно приведёт к проблемам с передачей оружия Украине», — говорится в материале.
В статье не исключили, что новое словацкое правительство может пойти по примеру Венгрии, выступившей против введения эмбарго на газ из России.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», — отметил автор.
Автор заключил, что украинским властям необходимо выбрать нового посла в Братиславе, чтобы предотвратить такую ситуацию.
Ранее словацкий президент Зузана Чапутова информировала, что Словакия в скором времени передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana.