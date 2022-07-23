Сунак заявил, что инфляция является основной проблемой Великобритании

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак заявил, что инфляция на данный момент является основной проблемой для государства.

«Это проблема номер один, с которой мы столкнулись. Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным», — сказал он в интервью газете The Times.

По его словам, уровень инфляции в стране всегда был выше, чем об этом говорили жителям Британии.

Он призвал британцев относиться к этой проблеме серьёзно.

Кроме того, Сунак назвал устойчивую валюту основной консервативной ценностью.

«Если мы не будем это поддерживать, то я не знаю, в чём тогда смысл Консервативной партии», — подчеркнул политик.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений — Ince, расположенный в пригороде Честера, закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители.

Закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.