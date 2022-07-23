Сунак заявил, что инфляция является основной проблемой Великобритании
«Это проблема номер один, с которой мы столкнулись. Каждый прогноз по инфляции за прошедший год был неверным», — сказал он в интервью газете The Times.
По его словам, уровень инфляции в стране всегда был выше, чем об этом говорили жителям Британии.
Он призвал британцев относиться к этой проблеме серьёзно.
Кроме того, Сунак назвал устойчивую валюту основной консервативной ценностью.
«Если мы не будем это поддерживать, то я не знаю, в чём тогда смысл Консервативной партии», — подчеркнул политик.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что один из крупнейших в Великобритании заводов по производству азотных удобрений — Ince, расположенный в пригороде Честера, закрылся в связи с высокими ценами на энергоносители.
Закрытие предприятия с большой долей вероятности может привести к нарушению цепочек поставок продовольствия в Великобритании.
Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.