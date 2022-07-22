Слуцкий прокомментировал заявление Шольца о ненадёжности России как поставщика газа
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Как отметил Слуцкий, канцлер ФРГ ранее заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком газа.
Парламентарий отметил, что страны ЕС незаконно вводят санкции, допускают экспроприацию финансовых активов и «омерзительную культуру отмены».
«Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву», — заявил Слуцкий.
Ранее Шольц назвал «неубедительными» аргументы российской стороны о сокращении поставок газа по «Северному потоку» по техническим причинам.
20 июля президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» намерен выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским странам.