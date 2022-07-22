WSJ: бывший помощник Трампа Стивен Бэннон признан виновным в неуважении к конгрессу США

Бывший помощник Дональда Трампа Стивен Бэннон признан судом виновным в неуважении к конгрессу США, пишет The Wall Street Journal.

Жюри присяжных считает, что Бэннон проигнорировал повестку, которую ему выдал комитет палаты представителей по расследованию штурма здания конгресса в январе 2021 года. Ему вынесено обвинение по двум пунктам.

Как уточняется, Бэннону грозит от 30 дней до года тюремного заключения по каждому пункту обвинений.

19 октября Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.