WSJ: бывший помощник Трампа Стивен Бэннон признан виновным в неуважении к конгрессу США
- AP
Жюри присяжных считает, что Бэннон проигнорировал повестку, которую ему выдал комитет палаты представителей по расследованию штурма здания конгресса в январе 2021 года. Ему вынесено обвинение по двум пунктам.
Как уточняется, Бэннону грозит от 30 дней до года тюремного заключения по каждому пункту обвинений.
19 октября Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.