В ЦПВС подтвердили гибель трёх сирийских военных из-за авиаудара истребителей ВВС Израиля

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердили, что трое сирийских военных погибли в результате удара двух истребителей F-16 ВВС Израиля по провинции Дамаск.

Об этом сообщил замруководителя ЦПВС капитан первого ранга Евгений Герасимов.

«22 июля с 00:32 до 00:40 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар со стороны Голанских высот восемью корректируемыми авиационными бомбами GBU-39 по территории сирийской провинции Дамаск», — сказал он.

Семь военнослужащих САР получили ранения.

«Объектам военной инфраструктуры Сирии нанесён материальный ущерб», — отметил Герасимов.

В ночь на 22 июля стало известно, что система противовоздушной обороны уничтожает ракеты в небе над сирийской столицей.

После этого в Дамаске заявили, что Сирия оставляет за собой право отвечать на непрекращающиеся агрессивные акции со стороны Израиля.