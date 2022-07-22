Дамаск заявил о праве Сирии отвечать на «агрессивные акции со стороны Израиля»

Сирия оставляет за собой право отвечать на непрекращающиеся агрессивные акции со стороны Израиля, заявил сирийский МИД в напаправленном в Совбез ООН документе.

«Сирия заявляет, что сохраняет за собой право использовать все законные средства в соответствии с Уставом ООН для ответа на непрекращающиеся агрессивные акции со стороны Израиля и требует от международного сообщества положить конец этим вероломным нападениям», — приводит агентство SANA текст документа.

В ночь на 22 июля стало известно, что система противовоздушной обороны уничтожает ракеты в небе над сирийской столицей Дамаском.

В результате обстрела Дамаска со стороны Израиля погибли трое сирийских военных, ещё семеро пострадали.